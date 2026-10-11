Шин-Бет готується створити програму ісламознавства — Jerusalem Post

В Ізраїлі служба безпеки Шин-Бет готується створити нову програму ісламознавства. Ініціативу очолює керівник відомства Давід Зіні; вона має усунути прогалини в роботі розвідки, виявлені під час розслідувань подій 7 жовтня, зокрема недостатнє розуміння ідеології ХАМАС та релігійного екстремізму. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Навчання поруч із курсами арабської

Нова програма діятиме паралельно з давнім інститутом арабської мови Шин-Бет, де навчають співробітників відомства на різних посадах. За даними видання, цей інститут також періодично проводить навчання для військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю.

До викладання в межах програми планують залучити лекторів, профільних експертів, а також чинних і колишніх високопосадовців. Програма передбачатиме дослідження ісламу, а навчальні курси адаптують до оперативних викликів Шин-Бет на різних напрямах роботи. Її метою є поглиблення знань працівників про іслам і різні його тлумачення.

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Висновки розвідки

Одним із ключових висновків ізраїльської розвідувальної спільноти стало недостатнє розуміння ісламу, його течій і трактувань, палестинської культури, зокрема в секторі Гази, та ширших процесів на Близькому Сході. Це визнали суттєвим недоліком з огляду на обсяг розвідувальної інформації про наміри ХАМАС здійснити вторгнення на територію Ізраїлю.

Джерела в розвідувальній спільноті пов'язують послаблення фахової експертизи з дедалі більшою залежністю від технічної розвідки, зокрема перехоплення телефонних розмов, радіозв'язку, повідомлень WhatsApp та електронної пошти. Паралельно Зіні працює над поліпшенням умов праці персоналу Шин-Бет, які, за даними видання, погіршувалися протягом останнього десятиліття.

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