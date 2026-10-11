Шість губернаторів у Нігерії підтримали переобрання Тінубу — Premium Times Nigeria

Шість губернаторів від партії «Конгрес усіх прогресивців» (APC) у північно-центральному регіоні Нігерії підтримали переобрання президента Боли Тінубу та віцепрезидента Кашіма Шеттіми на виборах 2027 року. Про це повідомляє Premium Times Nigeria за підсумками мітингу в місті Лафія, столиці штату Насарава.

Підтримка на мітингу в Лафії

Секретар уряду федерації Джордж Акуме запропонував визначити Тінубу єдиним кандидатом регіону на президентських виборах. Акуме також є гранд-патроном мережі мобілізації прихильників Тінубу та Шеттіми.

Він закликав політичних діячів дотримуватися домовленості про почергове представництво півночі та півдня Нігерії при владі. За словами Акуме, політичні лідери досягли цієї домовленості в Кадуні у 1999 році для збереження балансу між регіонами. Він заявив, що Тінубу має завершити повний восьмирічний термін.

Губернатор штату Насарава Абдуллахі Суле, який очолює форум губернаторів північно-центрального регіону, від імені колег із APC підтримав пропозицію Акуме.

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Аргументи на підтримку

Суле пояснив позицію губернаторів заявленими поліпшеннями у нафтовидобутку, валютних резервах, капіталізації та розвитку інфраструктури за адміністрації Тінубу. Він також назвав серед аргументів Нігерійський фонд освітніх позик і великі інфраструктурні проєкти.

Акуме зі свого боку захистив скасування субсидії на бензин, збільшення фінансування штатів і органів місцевого самоврядування, а також інвестиції в освіту та інфраструктуру. Він згадав прибережне шосе Лагос—Калабар і запропоноване шосе Бадагрі—Сокото як проєкти, що, за його словами, можуть поліпшити сполучення та створити економічні можливості.

Голова APC Нентаве Їлватда закликав жителів регіону підтримати Тінубу й партію у 2027 році. Перша леді Олуремі Тінубу передала учасникам мітингу вітальне послання президента, наголосивши на заявлених пріоритетах безпеки, національної єдності та економічного добробуту.

Як зазначає видання, повідомлення про підтримку не містило індивідуальних результатів голосування або відомостей про формальну резолюцію, підписану губернаторами.

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