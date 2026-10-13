Шість медіа Тайваню запросили кандидатів у мери Тайбея на дебати — Taipei Times

Шість великих медіа Тайваню запросили всіх кандидатів на посаду мера Тайбея до телевізійних дебатів про їхні програми. Спільне запрошення поширили Liberty Times, China Television, Taiwan Television, Formosa Television, Mirror TV та Chinese Television System, повідомляє Taipei Times.

У заяві медіагрупи зазначили, що жителі Тайбея мають право оцінювати політичні пропозиції кандидатів і їхню готовність до підзвітності через відкриті та раціональні дебати. Організатори планують зосередити запитання на ключових міських проблемах і перевірці здійсненності запропонованих політик.

Переговори про формат

Медіа заявили, що спільне проведення дебатів дасть змогу представити різні погляди та розширити теми розмови. Вони закликали кандидатів прийняти запрошення на рівних умовах і повідомили, що обговорюватимуть формат заходу, аби забезпечити його справедливість.

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Ініціатива з'явилася після того, як телеканали TVBS і SETN також оголосили про запрошення кандидатів на телевізійні дебати. Мер Тайбея від Гоміндану Цзян Ваньань і депутат від Демократичної прогресивної партії Пума Шень, який балотується на посаду мера, вже погодилися взяти участь у цій дискусії. Представники їхніх штабів провели зустріч щодо деталей та домовилися зустрітися знову.

Позиції штабів

Пума Шень заявив, що вже підписав угоду про участь у дебатах, і висловив сподівання, що сторони швидко узгодять деталі. Цзян Ваньань не дав однозначної відповіді щодо участі в дебатах, які пропонують шість медіа, зазначивши, що його штаб уже досяг домовленості з TVBS і має узгодити час, місце та формат першої дискусії.

Представник кампанії Цзяна, депутат Гоміндану Ло Чжи-цян, сказав, що штаб вітає організацію дебатів медіа та готовий до кількох таких заходів, зокрема спільно організованих кількома редакціями. Водночас він повідомив про незгоду з пропозицією штабу Шеня спершу визначити загальну кількість дебатів, а вже потім призначати дату першого.

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