Шість міст Фінляндії закликали запровадити обов’язкове відвідування шкіл — YLE News

Гельсінкі та ще п’ять міст Фінляндії закликали посилити законодавство щодо домашнього навчання. Міста пропонують зробити обов’язковим саме відвідування школи, а навчання вдома дозволяти лише у виняткових випадках, зокрема через стан здоров’я. Про це повідомляє YLE News.

Мер Гельсінкі Даніель Сазонов заявив, що школа є не лише місцем здобуття академічних знань, а й простором соціалізації. Він також назвав навчання у школі інструментом інтеграції, адже для багатьох учнів у столиці рідною мовою не є фінська або шведська.

Домашнє навчання у Фінляндії

Цього року в Гельсінкі вдома навчалися трохи більш як 200 дітей, або близько 0,4% усіх учнів. Хоча це не є масовим явищем у столиці, кількість таких дітей зростала останніми роками. Загалом у Фінляндії на домашньому навчанні перебувають приблизно 1 000 дітей; багато родин обирають цей формат через питання здоров’я або добробуту дитини.

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Минулого тижня міська рада Гельсінкі вирішила посилити нагляд за учнями, які навчаються вдома. Водночас, за словами Сазонова, повноваження муніципалітетів у цій сфері обмежені, а не всі наставники домашнього навчання погоджуються на активніший контроль.

Аргументи міст і безпекові застереження

Сазонов зазначив, що в Гельсінкі не зафіксували серйозних проблем із домашнім навчанням. Водночас він послався на застереження Фінської служби безпеки та розвідки Supo: за оцінкою служби, домашнє навчання з часом може посилювати безпекові ризики, пов’язані із соціальною фрагментацією. У звіті служби також попередили, що ізольоване освітнє середовище може сприяти поширенню екстремістських ідеологій, зокрема радикально-ісламістських або ультраправих.

Тампере також підтримує зміну освітнього законодавства, але заступниця мера з питань культури Анне-Марі Юссіла наголосила, що причиною цього не є ризик радикалізації. У місті близько 50 учнів навчаються вдома, а позиція влади полягає в тому, що дітям варто вчитися разом із ровесниками. Лідерка Лівого союзу Мінья Коскела також заявила газеті Helsingin Sanomat про потребу обов’язкового відвідування шкіл, посилаючись на право кожної дитини на освіту.

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