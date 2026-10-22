Шкільні протести у Франції переросли у загальнонаціональний рух — CBC World

У Франції протести, які почалися серед учнів старших класів через стан державних шкіл, за кілька тижнів переросли у загальнонаціональний рух. До демонстрацій долучилися профспілки, працівники державного сектору та інші люди, невдоволені умовами життя в країні, повідомляє CBC World.

Причини протестів у школах

Протест розпочали учні старших класів, які скаржилися на умови у державних школах. Серед проблем вони називали переповнені класи, нестачу вчителів і погіршення стану шкільної інфраструктури.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

До руху долучилися профспілки

За інформацією видання, протестні акції швидко набули загальнонаціонального масштабу. До них приєдналися профспілки, працівники державного сектору та інші учасники, які висловлюють невдоволення умовами життя у країні.

CBC World характеризує ці виступи як найбільші протести у Франції за десятиліття. Видання зазначає, що вуличні демонстрації є частиною французької політичної культури. Історик політичної історії Європи та професор Единбурзького університету Еміль Шабаль у подкасті Front Burner пояснює, як учнівський протест перетворився на загальнонаціональний вияв гніву на адресу французької держави.

Читай нас у