Опитування шкільних медсестер у США засвідчило, що заклади без запасу адреналіну понад учетверо частіше повідомляли про його відсутність, коли препарат був потрібний учневі під час алергічної невідкладної ситуації. Про результати дослідження, представленого на щорічній науковій зустрічі Американського коледжу алергії, астми та імунології 2026 року, повідомляє News-Medical.

Дані опитування

Дослідники опитали майже 1850 шкільних медсестер у серпні—грудні 2025 року. Анкету заповнили 349 медсестер, кожна з яких представляла один навчальний заклад. Запас адреналіну в школі мали 87% учасників опитування. Водночас 74% шкіл також вимагали, щоб учні з відомою харчовою алергією щороку приносили до школи власний пристрій із препаратом.

Адреналін — препарат, який застосовують у разі анафілаксії, тяжкої алергічної реакції. Запас адреналіну в школі може бути використаний для будь-якого учня в разі невідкладної ситуації. За наведеними даними, лише у 10 штатах США школи зобов’язані зберігати такий запас, хоча навчальні заклади в інших штатах також можуть робити це добровільно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Особисті та запасні пристрої

Підхід з одночасним зберіганням запасного та особистого адреналіну підтримали 74% опитаних медсестер. Ще 27% вважали, що запасу препарату в школі достатньо без обов’язкового зберігання індивідуальних пристроїв. Авторка дослідження Махі Сінгх зазначила, що це питання потребує подальшого вивчення.

У 72% шкіл за попередній рік жодному учневі не знадобився адреналін. У 97% закладів протягом одного дня ніколи не виникала потреба використати понад дві дози. На думку дослідників, через це частина особистих пристроїв може залишатися невикористаною до завершення терміну придатності. Автори вважають, що поширення програм зі створення запасів адреналіну могло б зменшити фінансове й адміністративне навантаження на родини та допомогти забезпечити доступність препарату в школах.

Читай нас у