Школи Фінляндії дедалі частіше повідомляють поліції про погрози — YLE News

Школи Фінляндії дедалі частіше повідомляють поліції про погрози насильством між учнями та на адресу працівників освіти. Про це повідомляє YLE News. За даними Національного поліцейського управління, торік поліція отримала майже 7 тисяч повідомлень про ймовірні злочини зі шкіл, університетів і наукових установ.

Ця статистика також охоплює дитячі садки, загальноосвітні та старші школи, тому не дає змоги точно визначити, у яких саме закладах сталося найбільше інцидентів. Найпоширенішим імовірним правопорушенням у таких повідомленнях був напад. Кількість звернень також суттєво відрізняється залежно від регіону, що може бути пов'язано з різною кількістю освітніх установ.

Погрози серед молодших учнів

Директор школи в Рованіємі Петрі Мякеля розповів, що навіть молодші учні погрожують одне одному серйозним насильством. За його словами, першокласники вже вживають фрази на кшталт «Я тебе вб'ю» або «Я тебе застрелю». Мякеля зазначив, що мова дітей стала жорсткішою, хоча учні такого віку не усвідомлюють повного значення сказаного та можуть так виражати емоційне напруження.

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Погрози вчителям

Профспілка освітян OAJ заявляє, що педагоги повідомляють про такі інциденти частіше, ніж будь-коли раніше. Згідно з нещодавнім опитуванням у сфері освіти, 14% респондентів за останній рік стикалися на роботі з насильством або погрозами насильством.

Директорка юридичного відділу OAJ Улла Валлі повідомила, що цього року до організації з питань, пов'язаних зі злочинами, звернулися приблизно 200 людей. П'ять років тому таких звернень було лише кілька десятків на рік. Учителям погрожували вбивством або нападом, а джерелом погроз могли бути учні, колишні учні чи батьки або опікуни. За даними OAJ, за останні два роки випадки насильства або погроз найпомітніше зросли в початковій освіті.

У справах, де потерпілими є вчителі, йдеться, зокрема, про удари, удари ногами чи дряпання дорослих учнями. Типові ситуації, у яких педагога можуть підозрювати у правопорушенні, пов'язані з підтриманням порядку в класі.

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