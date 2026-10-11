Шогістка Нісіяма здобула право стати першою жінкою-кісі — The Japan Times

У Канадзаві, Японія, 31-річна професійна шогістка Томока Нісіяма здобула право перейти до відкритої професійної системи сьоґі та стати першою жінкою зі статусом кісі. Право вона отримала після п’ятої перемоги у жіночому титулі Хакурей, повідомляє The Japan Times.

Перемога в серії Хакурей

У п’ятому матчі серії до чотирьох перемог Нісіяма обіграла 34-річну Кану Фукуму за 118 ходів. Підсумковий рахунок серії становив 4:1. Обидві гравчині мають по чотири титули в жіночій професійній системі дзьорю кісі.

Після матчу Нісіяма заявила, що поки не може відповісти, чи скористається правом стати кісі. Вона має оголосити своє рішення протягом двох тижнів. На подальшій пресконференції шогістка сказала, що здобуте право дало їй «оновлене відчуття рішучості», і зазначила, що хоче спокійно все обміркувати після консультацій із людьми зі свого оточення.

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Шляхи до статусу кісі

Системи кісі та дзьорю кісі у професійному сьоґі є різними. Статус дзьорю кісі призначений лише для жінок, тоді як кісі можуть бути і чоловіки, і жінки.

Японська асоціація сьоґі запровадила нове правило в червні 2025 року. Воно надає жінці, яка п’ять разів виграла престижний титул Хакурей, право стати кісі з рангом четвертого дана або вище.

До появи цього правила гравчині могли перейти до системи кісі двома шляхами: успішно виступити в серії змагань серед гравців третього дана в навчальному інституті Shoreikai або скласти перехідний іспит. Нісіяма вступила до Shoreikai у 2010 році, коли їй було 14 років, але незначно не дотягнула до статусу кісі та залишила інститут у 2021 році у віці 25 років. Вона також не склала перехідний іспит, здобувши дві перемоги й зазнавши трьох поразок у матчах проти п’яти гравців четвертого дана між вереснем 2024-го та січнем 2025 року.

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