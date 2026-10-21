Шон Ґанн заявив, що більше не гратиме єнота Ракету у Вартових Галактики

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Американський актор Шон Ґанн повідомив, що більше не планує фізично втілювати єнота Ракету на знімальному майданчику фільму «Вартові Галактики». Під час роботи над стрічками він відтворював рухи персонажа перед іншими акторами, а аніматори використовували його виконання як основу для створення екранного образу Ракети.

За словами Ґанна, через вік і значне фізичне навантаження йому дедалі важче виконувати рухи та перебувати в позах, необхідних для цієї ролі. Про це актор розповів у шоу Брендона Девіса.

“Відтоді як кілька років тому мені виповнилося 50, я більше не граю Ракету. Не те щоб мені телефонували. Але якби подзвонили, не думаю, що я зміг би знову виконувати цю роботу для Ракети. Думаю, я вже надто старий”, – сказав актор.

За словами Ґанна, найбільше навантаження під час зйомок припадало не на коліна, а на стопи та щиколотки. Щоб приблизно відповідати зросту Ракети, акторові доводилося більшу частину часу рухатися в низькому присіді.

“Усі думають, що проблема в моїх колінах, але насправді – у стопах і щиколотках. Я перебуваю в присіді, як кетчер у бейсболі, і багато повертаюся, спираючись на точки контакту із землею. Дуже багато рухів припадає саме на щиколотки та стопи. І за ці роки, думаю, це трохи вплинуло на мій організм”, – розповів він.

Актор також зазначив, що після певного часу така робота починає завдавати болю.

Голосом Ракети у фільмах Marvel говорить Бредлі Купер, однак під час самих зйомок роль персонажа на майданчику виконував саме Шон Ґанн. Він рухався поруч з іншими акторами, взаємодіяв із ними в кадрі та допомагав їм розуміти, де перебуває Ракета і як він поводиться в конкретній сцені. Пізніше замість Ґанна у готовому фільмі з’являвся комп’ютерний персонаж.

Так актор працював над Ракетою в усіх трьох частинах “Вартових Галактики”. Перший фільм вийшов у 2014 році, “Вартові Галактики 2” – у 2017-му, а “Вартові Галактики 3” – у 2023 році.

Джерело: Variety.

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