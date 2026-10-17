Шрі-Ланка не планує негайно допомагати 19 іранським суднам — The Hindu
Уряд Шрі-Ланки заявив, що наразі не планує негайно допомагати 19 іранським суднам, які стоять на якорі в міжнародних водах поблизу острівної держави. На цих суднах вичерпуються запаси продовольства, води та пального. Судна перебувають поблизу Шрі-Ланки, але за межами її територіальних вод.
Позиція влади Шрі-Ланки
Речник Міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Тушара Родріго заявив, що перед розглядом будь-якої допомоги країна насамперед зважатиме на власні національні інтереси. Таким чином, влада не оголосила про негайне надання допомоги цим суднам. Про це повідомляє The Hindu.
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Ризик вторинних санкцій
Родріго також зазначив, що компанії, які постачають судна, знають про можливість запровадження Сполученими Штатами вторинних санкцій. Посольство Ірану в Шрі-Ланці заявило, що не має деталей щодо цієї ситуації.