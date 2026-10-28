Штаб ексконгресвумен Пелтоли нібито шукав тезку сенатора Саллівана — The Guardian

На Алясці штаб колишньої членкині Палати представників США Мері Пелтоли нібито долучився до пошуку кандидата з майже ідентичним ім’ям чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана. Обидва Дени Саллівани мають бути присутніми у виборчому бюлетені на виборах до Сенату США наступного тижня, повідомляє The Guardian із посиланням на The New York Times.

За даними NYT, представники штабу Пелтоли разом із Демократичним сенатським комітетом кампаній (DSCC) шукали на Алясці людей на ім’я Ден Салліван і заохочували їх балотуватися. Видання посилається на інтерв’ю з колишньою менеджеркою кампанії Пелтоли Елісою Ріос, іншими джерелами, а також на документи й листування, пов’язані з пошуком кандидата.

Штаб Пелтоли заперечив причетність до будь-якої з кампаній Салліванів. DSCC також заявив, що не має стосунку до кампанії Деніела Дж. Саллівана-молодшого. Речник виборчого штабу чинного сенатора Нейт Адамс назвав ситуацію спробою ввести виборців в оману.

Два кандидати з однаковим ім’ям

Республіканці раніше критикували появу у перегонах другого Дена Саллівана, стверджуючи, що це може розпорошити голоси прихильників чинного сенатора. Інший кандидат — пенсіонер із південно-східної частини Аляски, який має незначний політичний досвід.

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Виборчі органи штату намагалися усунути його від участі в праймериз у серпні, однак Верховний суд Аляски постановив, що він може балотуватися. Він увійшов до четвірки кандидатів, які набрали найбільше голосів на безпартійних праймериз, разом із чинним сенатором і Пелтолою.

Позначення у бюлетені та реакція Трампа

У бюлетені чинного сенатора позначать як «Sullivan, Dan S. (Registered Republican) Incumbent», а його тезку — як «Sullivan, Daniel J. Jr.». Чинний сенатор балотується на третій термін.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству юстиції подати позов, аби спробувати заблокувати сертифікацію результатів сенатських виборів, якщо чинний сенатор програє. Він пояснив це можливим заплутуванням виборців через присутність у бюлетені кандидата зі схожим ім’ям.

Перегони на Алясці є одними з ключових для демократів, які прагнуть повернути більшість у Сенаті США. Наразі республіканці мають 53 місця у верхній палаті Конгресу, демократи — 47, а останні опитування, за інформацією The Guardian, показували лідерство Пелтоли.

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