Штат Нью-Йорк оголосив надзвичайну ситуацію через спалах кору — The Hindu International

У штаті Нью-Йорк, США, губернаторка Кеті Гокул у понеділок оголосила загальноштатний режим надзвичайної ситуації через спалах кору. За її словами, від початку року в штаті зареєстрували 108 випадків захворювання.

Випадки у 18 округах

Як повідомляє The Hindu, рішення охоплює всю територію штату. У джерелі його пов’язують зі спалахом кору та кількістю випадків, зареєстрованих у Нью-Йорку цього року.

Від 15 липня у 18 округах штату зафіксували 92 випадки кору. Губернаторка навела ці дані окремо від загальної кількості випадків від початку року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація в Пенсильванії

У сусідній Пенсильванії, за даними Гокул, повідомили про 977 випадків кору. Багато з них виявили у сільських округах поблизу кордону зі штатом Нью-Йорк.

Наведені у матеріалі показники для Нью-Йорка стосуються двох часових відрізків: 108 випадків від початку року та 92 — від 15 липня. Дані щодо Пенсильванії подано окремо.

Читай нас у