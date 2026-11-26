Потужний шторм у США у День подяки спричинив масштабні перебої з електропостачанням на значній частині східного узбережжя. Сильний вітер валив дерева й лінії електропередач, а рясні опади підтопили прибережні райони. Як повідомляє Cyprus Mail, пориви вітру сягали 112 км/год.

Масштабні відключення електрики

Станом на 14:26 за східним часом без електропостачання залишалися майже 200 тисяч будинків і підприємств у Вірджинії та ще 177 тисяч — у Меріленді, свідчать дані сервісу PowerOutage.us. Десятки тисяч абонентів також не мали електрики у Пенсильванії, Нью-Джерсі та Північній Кароліні.

Національна метеорологічна служба США повідомила про пориви вітру швидкістю від 80 до 112 км/год у частинах Вірджинії, Меріленду, Делаверу, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та прибережних районах Нової Англії. В аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку вдень зафіксували пориви до 90 км/год. За даними служби, поєднання сильного вітру з моря та високих припливів спричинило прибережні підтоплення у низинних громадах уздовж частини східного узбережжя.

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Скасування рейсів і перенесення параду

Шторм також порушив авіасполучення у святковий період. За даними FlightAware, до початку дня скасували понад 400 рейсів у США, а близько 1 600 затрималися. Найбільше постраждали великі аеропорти у районах Вашингтона та Нью-Йорка.

Загроза негоди змусила посадовців перенести 100-те щорічне проведення параду Macy’s до Дня подяки в Нью-Йорку. Це перший випадок, коли захід перенесли через суворі погодні умови. Метеорологічна служба прогнозувала, що сильний прибережний шторм із руйнівним вітром і рясними опадами зберігатиме вплив до вечора четверга та відступить уночі на п’ятницю.

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