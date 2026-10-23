Шторм Остен знеструмив понад 160 тисяч домогосподарств у Франції — Anadolu Agency

Шторм Остен, який наближається до Франції, вже залишив без електропостачання 161 тисячу домогосподарств. Найбільше відключень зафіксували в Бретані, де без світла залишилися 128 тисяч домогосподарств.

Відключення у трьох регіонах

Як повідомляє Anadolu Agency, у регіоні Пеї-де-ла-Луар електропостачання втратили 19 тисяч домогосподарств, ще 14 тисяч — у Нормандії. Оператор електромереж Enedis заявив, що для відновлювальних робіт готові залучити понад 2 тисячі працівників, щойно це дозволять погодні умови.

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Транспортні обмеження

Через сильний вітер і високі хвилі вранці пороми між Францією та Англією залишалися в портах. Залізничне сполучення в регіонах, яких торкнувся шторм, також було суттєво порушене щонайменше до полудня.

Напередодні прибуття шторму в країну в 23 департаментах на північному заході Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки через сильний вітер. У департаменті Фіністер активували кризовий центр при префектурі: до опівночі місцеві служби провели 105 операцій, зокрема розчищали дороги, а пожежників залучили до 45 виїздів.

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