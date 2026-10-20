Шторм Остін принесе півдню Британії пориви до 60 миль за годину — The Guardian

На півдні Великої Британії наприкінці тижня очікують перший названий шторм сезону — Остін. Метеорологічна служба країни видала жовте попередження про сильний вітер: у зоні його дії прогнозують пориви до 50–60 миль за годину, а на відкритих узбережжях — понад 70 миль за годину.

Як повідомляє The Guardian, попередження діятиме від опівночі до полудня п’ятниці. Воно охоплює більшу частину південного заходу Англії та південь Уельсу. Негода також може зачепити ділянки південного узбережжя аж до Брайтона.

Шторм наближатиметься із заходу

За даними Met Office, у вівторок і середу в багатьох районах Великої Британії проходитимуть дощі та короткочасні опади. У четвер шторм Остін почне наближатися до південного заходу країни.

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Метеорологи пояснили, що область низького тиску над Атлантикою швидко посилюватиметься під впливом струменевої течії. Точну траєкторію та положення шторму ще визначають, однак синоптики попереджають про можливі перебої в окремих місцях.

Дощі та вітер триватимуть у вихідні

У п’ятницю Остін рухатиметься із заходу на схід, а згодом вітер має послабшати. У багатьох районах очікують від 20 до 30 мм опадів.

Пізно в п’ятницю шторм вийде в Північне море, проте впродовж вихідних і на початку наступного тижня у Великій Британії збережеться вітряна та дощова погода. Найсильніші опади, за прогнозом Met Office, імовірніші у західних районах.

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