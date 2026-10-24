Шторм у Німеччині тяжко травмував двох людей, у неділю очікують Маню — Der Spiegel

У Німеччині перший потужний осінній шторм «Луїза» у п’ятницю травмував людей і суттєво ускладнив рух поїздів. Як повідомляє Der Spiegel, найбільше постраждали західні та південно-західні регіони країни. У неділю очікують прихід нового штормового циклону «Маня», який, імовірно, найбільше зачепить узбережжя Північного моря та острови.

Поранені та перебої на залізниці

У місті Настеттен у землі Рейнланд-Пфальц порив вітру в п’ятницю вдень перекинув конструкцію неподалік жовтневого ярмарку. За даними поліції, двоє людей дістали тяжкі травми. Один із постраждалих перебував у небезпечному для життя стані, його гелікоптером доправили до лікарні.

У Зелігенштадті в землі Гессен зламана гілка вдарила велосипедиста, якого згодом визволили рятувальники. У місті Лебах у Саарі пішохід дістав легкі травми через рекламний щит.

Шторм також порушив залізничне сполучення. На головному вокзалі Карлсруе предмет потрапив у контактну мережу, а пасажири повідомляли про сильне іскріння. Поблизу Пфорцгайма регіональний поїзд із сотнями пасажирів зіткнувся з гілкою та зупинився на колії.

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Біля Ахена швидкісний поїзд ICE із 280 пасажирами зупинився через пошкодження контактної мережі. Його дизельним локомотивом відбуксирували до вокзалу Штольберга. Повалені дерева також блокували колії поблизу Нойса та Штутгарта.

Попередження на неділю

За прогнозом Німецької метеорологічної служби, у суботу «Луїза» зміщуватиметься в напрямку Балтійського моря та Данії, хоча на узбережжі ще можливі штормові пориви. Увечері із заходу почне надходити циклон «Маня», який принесе сильні дощі та посилення південно-західного вітру.

До недільного ранку в окремих регіонах можуть випасти опади в обсягах, характерних для небезпечних погодних явищ. У неділю, за винятком південного сходу країни, очікується вітряна або штормова погода. На Північному морі та горі Фельдберг у Шварцвальді прогнозують пориви до 100 кілометрів за годину й окремі ураганні пориви. У Гамбурзі не виключають штормового припливу, який може затопити нижню частину Рибного ринку.

Швидкісні пороми до острова Гельголанд не курсуватимуть упродовж вихідних, а до Галігенів не ходитимуть у неділю та понеділок. У Кельні й Ахені мешканцям порадили уникати лісів, парків, кладовищ і алей, а в Ерфурті кладовища закрили на всі вихідні.

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