У деяких китайських школах штучний інтелект уже став частиною звичайних уроків. Наприклад, у середній школі Ціньцінь у провінції Аньхой учні виконують завдання на планшетах, а ШІ допомагає їм розібратися з матеріалом. Якщо дитина не може розв'язати задачу, система не просто показує готову відповідь, а ставить додаткові запитання та підказує, як знайти правильне рішення. Такий підхід особливо важливий для сільських шкіл, де часто бракує кваліфікованих педагогів. Технологія дає дітям можливість отримувати додаткові пояснення та працювати у власному темпі.

У школі Ціньцінь навчаються близько чотирьох тисяч дітей. Більшість із них — діти трудових мігрантів. За словами директора закладу Яна Тяньляна, штучний інтелект допомагає враховувати потреби кожного учня. Діти можуть перепитувати, просити пояснити тему ще раз і не боятися, що їхні запитання здаватимуться надто простими. «ШІ-агент не втомлюється, і учень ніколи не почувається дурним через те, що ставить просте запитання», — пояснив директор.

Для навчання школа використовує китайські моделі штучного інтелекту Qwen від Alibaba, а також розробки ByteDance і Z.AI. Ян Тяньлян стверджує, що після впровадження таких інструментів частка випускників, які вступають до університетів, зросла з менш ніж 60% до 90%. Водночас Reuters не змогло незалежно перевірити ці цифри. За оцінкою директора, подібні системи вже випробовують щонайменше у 200 школах Китаю.

Це не окремий експеримент, а частина масштабної освітньої політики країни. Китай поставив за мету до 2030 року зробити знання про штучний інтелект звичайною частиною освіти. Ідеться про майже 200 мільйонів учнів початкових і середніх шкіл.

Ще з 2024 року Міністерство освіти Китаю заохочує навчальні заклади вводити уроки зі штучного інтелекту, готувати вчителів і випробовувати нові освітні програми. При цьому школярів планують навчати не лише користуватися чатботами, а й розуміти, як працюють такі технології. Для молодших учнів передбачені базові знання та знайомство з інструментами ШІ. Старшокласники мають опановувати складніші теми, розбиратися в принципах роботи технологій і використовувати їх у власних проєктах.

У різних регіонах Китаю вже встановлюють конкретні вимоги до таких занять. Наприклад, у Шанхаї кожен клас має щороку відвідувати щонайменше 30 годин уроків, присвячених штучному інтелекту. У Пекіні планують відкрити 100 шкіл, де перевірятимуть нові способи використання ШІ в освіті. Також місцева влада хоче застосовувати ці технології для стеження за станом здоров'я учнів. У регіонах Нінся та Ганьсу планують уже до 2027 року включити перевірку знань про штучний інтелект до вступних іспитів до шкіл.

Інші провінції також шукають способи використовувати нові технології. Наприклад, у Гуйчжоу розглядають можливість застосування розпізнавання облич і аналізу поведінки школярів. А в Юньнані планують записувати уроки у 14 тисячах класів і надалі аналізувати їх за допомогою ШІ. Водночас масштабне впровадження технологій викликає запитання щодо їхнього впливу на якість освіти. Адже якщо штучний інтелект може швидко розв'язати задачу або написати відповідь на запитання, це ще не означає, що дитина справді зрозуміла тему та зможе виконати таке завдання самостійно.

Одне з досліджень, у якому взяли участь майже 27 тисяч китайських підлітків, показало суперечливі результати. Учні, які використовували штучний інтелект, отримували на 18% вищі оцінки за домашні завдання. Однак через пів року їхні результати на щомісячних іспитах погіршилися на 20%. Найпомітніше це позначилося на оцінках із суспільних предметів.

Інше дослідження охопило понад 320 тисяч школярів по всьому Китаю. Воно показало, що діти, які користувалися ШІ щонайменше тричі на тиждень, мали гірші результати із запам'ятовування інформації, розуміння прочитаного, аналізу даних і виконання творчих завдань. У цих навичках вони поступалися учням, які рідше зверталися до таких інструментів. Однак ці дослідження не доводять, що саме штучний інтелект став причиною погіршення результатів. Водночас вони змушують освітян замислитися над тим, як змінюється поведінка дітей під час навчання.

Одна з головних проблем — так зване когнітивне делегування. Це ситуація, коли людина передає частину розумової роботи технології замість того, щоб самостійно шукати рішення. Якщо школяр звикає отримувати від чатбота готові відповіді, він може поступово втрачати бажання аналізувати інформацію, шукати помилки та розбиратися у складних завданнях.

На цьому наголошує і Тед Мо Чен, представник китайської освітньої технологічної компанії ClassIn. За його словами, є ризик, що діти звикнуть покладатися на підказки штучного інтелекту й перестануть самостійно обмірковувати завдання. Ще одна проблема — відсутність єдиних правил оцінювання. У Китаї поки немає загальноприйнятих критеріїв, за якими можна було б визначити, наскільки добре школярі опанували штучний інтелект і чи справді його використання покращує знання.

На це звертає увагу Селена Го з дослідницької організації China Policy. «Загальноприйняті критерії, за якими можна оцінювати знання школярів у сфері штучного інтелекту, ще розробляються», — зазначила вона. Тим часом батьки та вчителі намагаються знайти баланс між використанням нових технологій і самостійним навчанням дітей. Деякі родини дозволяють користуватися чатботами, але встановлюють чіткі правила.

Наприклад, Ріта Луан, мати 11-річної школярки з Пекіна, дозволяє доньці звертатися до чатбота Doubao від ByteDance, однак контролює цей процес. Якщо дівчинці потрібно розв'язати математичну задачу, спочатку вона має щонайменше 15 хвилин спробувати зробити це самостійно. Лише після цього може попросити допомоги у штучного інтелекту. Крім того, через кілька днів мати просить доньку повторити те саме завдання вже без чатбота. Так вона перевіряє, чи дитина справді зрозуміла матеріал, а не просто скористалася готовою відповіддю. «Головне — переконатися, що вона справді зрозуміла, як розв'язувати задачу», — пояснила Луан.

Схожого підходу дотримується і школяр із Пекінської академії нових талантів на ім'я Пен. Коли він виконує завдання з програмування, спочатку намагається знайти рішення самостійно. До штучного інтелекту звертається лише тоді, коли потребує підказки, а не готового розв'язання. «Я вважаю ШІ помічником, а не тим, від чого я маю залежати», — розповів учень Reuters.

Таким чином, Китай намагається зробити штучний інтелект звичайним інструментом шкільної освіти. Він може допомагати вчителям, пояснювати складні теми та давати дітям більше можливостей для навчання. Особливо це важливо для віддалених районів, де не вистачає педагогів.

Однак головне питання залишається відкритим: чи допоможе ШІ дітям краще навчатися, чи, навпаки, привчить їх покладатися на готові відповіді? Поки країна розширює використання технологій у школах, дослідники наголошують, що без самостійного мислення та розуміння матеріалу навіть найсучасніші інструменти не гарантують якісної освіти. Про це повідомляє Reuters.

За результатами опитування МОЗ, ШІ застосовують 80,5% медичних працівників. У дослідженні взяли участь понад 7 тисяч медиків, 300 пацієнтів і 39 представників бізнесу та профільних організацій.