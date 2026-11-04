Шумер заявив, що має голоси для переобрання лідером більшості в Сенаті США — The Hill

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що наступного місяця його переоберуть лідером більшості, попри намір кількох новообраних сенаторів-демократів не підтримувати його кандидатуру. Про це повідомляє The Hill.

«Питання не в мені. Мене переоберуть лідером більшості. Питання в тому, щоб зосередитися на американцях і на тому, чого вони хочуть», — сказав Шумер журналістам. Він відповідав на запитання про позицію переможців виборів Адама Гамільтона в Канзасі, Троя Джексона в Мені та Абдула Ель-Саєда в Мічигані, які заявляли, що не голосуватимуть за нього.

Голоси в демократичному кокусі

Для переобрання Шумеру потрібна проста більшість голосів у демократичному кокусі. За оцінкою The Hill, у 2027 році до нього можуть входити щонайменше 54 сенатори і, можливо, до 56.

Про небажання підтримувати Шумера також заявляли Джуліана Страттон, яка здобула місце в Сенаті від Іллінойсу, та Пеггі Фланаган, що перемогла на виборах у Міннесоті. Сенаторка від Мічигану Елісса Слоткін закликала до появи «нового покоління» партійних лідерів.

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Підсумки виборів

Попри заклики частини демократів до зміни керівництва Сенату або зміни поколінь у партії, видання зазначає, що Шумер зберігає широку підтримку в демократичному кокусі після успішних для партії виборів у вівторок.

За даними The Hill, Шумер відіграв важливу роль у залученні кандидатів у ключових перегонах, зокрема колишнього губернатора Роя Купера в Північній Кароліні, колишнього сенатора Шеррода Брауна в Огайо та колишньої членкині Палати представників Мері Пелтоли на Алясці.

Шумер також відзначив внесок колег у здобуття демократами щонайменше семи місць, які раніше контролювали республіканці. На пресконференції в штаб-квартирі Демократичного сенаторського комітету з виборчої кампанії він наголосив: «Це не про мене. Це про американців — про те, чого вони хочуть, чого потребують і що ми можемо зробити, аби допомогти їм».

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