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Шведська принцеса Мадлен взяла участь в урочистому відкритті щорічної різдвяної крамниці при Шведській церкві на Мангеттені в Нью-Йорку, повідомив королівський двір Швеції. Захід відбувся в межах програми Світового фонду дитинства.

Для появи на події принцеса обрала подовжений двобортний вовняний блейзер оливкового кольору в тонку вертикальну смужку від британського бренду ME+EM, чорний топ, довгі розкльошені чорні штани та чорні гостроносі туфлі-човники. Образ доповнили браслет Cartier Love з діамантами, годинник Rolex і мініатюрні сережки.

Джерело: публікація королівського двору Швеції (Kungahuset) в Instagram.

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