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Пілот шведського винищувача Gripen, який патрулював повітряний простір Польщі під час російської атаки у п’ятницю, мав дозвіл на знищення російської ракети, однак не зміг виконати перехоплення через надзвичайно складні погодні умови. Ймовірною ціллю була крилата ракета Х-101.

Шведська пара винищувачів Gripen діяла під керівництвом Центру об’єднаних повітряних операцій НАТО (CAOC), розташованого в німецькому Юдемі. Цей центр відповідає за повітряні операції у відповідній частині Європи.

Саме CAOC видав так званий condition based order — дозвіл, який дає пілотам право самостійно ухвалювати рішення про знищення повітряної цілі за визначених умов.

Один зі шведських льотчиків намагався перехопити об’єкт, який, за попередньою оцінкою, був російською крилатою ракетою Х-101. Проте пілот не зміг ідентифікувати ціль ані візуально, ані за допомогою бортових оптико-електронних систем.

Генерал Іренеуш Новак пояснив, що перешкодою стали «надзвичайно складні атмосферні умови» в районі перехоплення. Тому, попри дозвіл НАТО на застосування озброєння, винищувач не знищив ракету.

За словами Новака, у п’ятницю польські військові відстежували 11 об’єктів, які могли становити загрозу для повітряного простору країни. Три з них перетнули польський кордон, однак жоден не спричинив загибелі чи травмування людей.

Для захисту неба залучили:

два польські винищувачі F-16;

два шведські винищувачі Gripen;

літак раннього попередження Saab 340;

нідерландський літак-заправник MRTT;

наземні системи протиповітряної оборони.

Як зазначив польський військовий, російська атака відбувалася у дві хвилі. Спочатку противник застосував безпілотники, зокрема швидкі дрони з реактивними двигунами. Після цього російські війська запустили крилаті ракети «Калібр» і Х-101.

Польська сторона володіла інформацією про місця запуску ракет і дронів, їхню кількість та напрямки польоту. Також військові використовували дані, передані Україною через систему «Віраж».

«Щодо того, хто стоїть за цим нападом, то з нашого боку наразі немає жодних сумнівів», – підсумував Іренеуш Новак.

Про це заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак у коментарі Rzeczpospolita.

Росія, ймовірно, навмисно спрямувала ракети та безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, під час масованої атаки на Україну. Кремль міг таким чином перевіряти реакцію НАТО та намагатися стримати подальшу військову підтримку України.

20 листопада під час російських ударів по Україні на територію Польщі потрапили одна крилата ракета та два реактивні безпілотники. Раніше польські посадовці повідомляли про падіння двох ракет і одного дрона, однак згодом уточнили попередні дані.

У Польщі пролуналисирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отрималисповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

У Польщізаявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

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