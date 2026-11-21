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У Швейцарії 29 листопада відбудеться загальнонаціональний референдум щодо можливого пом'якшення правил експорту озброєння власного виробництва. Громадяни країни голосуватимуть за зміни до чинних обмежень на продаж швейцарської зброї за кордон.

На референдумі виборці вирішать, чи зможуть країни, що купують зброю швейцарського виробництва, реекспортувати її без отримання дозволу з Берна.

Вони також проголосують щодо того, чи зможе Швейцарія експортувати озброєння до розширеного переліку країн-партнерів. Потенційний список включає всіх членів ЄС, країни Європейської асоціації вільної торгівлі, Сполучені Штати та Канаду.

Згідно з чинними правилами, які були посилені наприкінці 2021 року, постачання зброї до країн, які беруть участь у збройних конфліктах, суворо заборонено. Це змусило Берн заблокувати поставки зброї швейцарського виробництва до України.

Наприкінці минулого року парламент Швейцарії вніс зміни до так званого Закону про військові матеріали, але їх було оскаржено та ініційовано референдум.

Голосування відбудеться 29 листопада та, вочевидь, буде напруженим: згідно з останніми опитуваннями, підтримка цього рішення становить 49%, але перевага не перевищує 3%.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2025 року швейцарський парламент проголосував за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість без порушення нейтралітету країни.

Прийнятий закон передбачав дозвіл швейцарським компаніям експортувати зброю до 25 західних країн і послаблення правил, які вимагають згоди на реекспорт швейцарської зброї.

Рішення було прийнято після того, як представники промисловості та політики висловили занепокоєння щодо збитків, завданих швейцарському сектору озброєнь, який втрачав замовлення за кордоном через обмеження.

Швейцарія не дозволяє експорт зброї, якщо країна призначення залучена у внутрішній або міжнародний конфлікт або серйозно порушує права людини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Швейцарія пом'якшує експортні правила для продажу зброї

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