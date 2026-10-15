Швейцарія планує посилити правила для великих онлайн-платформ — Anadolu Agency

Федеральна рада Швейцарії планує запровадити суворіші правила для великих комунікаційних платформ і пошукових систем, аби посилити захист неповнолітніх у цифровому середовищі.

Оцінювання ризиків для неповнолітніх

Згідно із запропонованим законодавством, великі платформи та пошукові системи, зокрема сервіси на основі штучного інтелекту, мають оцінювати ризики, які їхні послуги можуть становити для неповнолітніх. Від них також вимагатимуть вживати заходів для зменшення цих ризиків.

Постачальникам сервісів планують заборонити показувати неповнолітнім рекламу, засновану на профілюванні користувачів — аналізі їхньої поведінки в інтернеті та особистих характеристик.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прозорість і скарги на незаконний контент

Законопроєкт також передбачає посилення прав користувачів і підвищення прозорості роботи великих платформ та пошуковиків. Постачальники комунікаційних платформ повинні будуть створити процедури, які дозволятимуть користувачам легко повідомляти про контент, що, на їхню думку, є незаконним.

Як повідомляє Anadolu Agency, під час консультацій законопроєкт отримав широку підтримку. Серед тих, хто підтримав документ, були більшість політичних партій, представлених у Федеральних зборах, а також кантони й національні асоціації.

Для яких сервісів діятимуть вимоги

Запропоновані норми поширюватимуться на дуже великі комунікаційні платформи та пошукові системи, тоді як менші сервіси залишаться поза межами дії законодавства. Федеральна рада також розгляне можливість включення до документа додаткових заходів захисту неповнолітніх.

Читай нас у