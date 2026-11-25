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Швейцарія погодилася повернути Узбекистану $252,5 млн із активів Гульнари Карімової — старшої доньки першого президента країни Іслама Карімова, засудженої за корупцію.

Йдеться про кошти, отримані незаконним шляхом і раніше конфісковані швейцарською владою.

Гроші повернуть до республіки через трастовий фонд «Ішонч-2030», створений за участю ООН для прозорого управління коштами, які надходять до країни. Нова угода між Узбекистаном і Швейцарією започатковує другий етап стратегії розподілу ресурсів фонду.

Згідно із затвердженим планом, гроші використають для реалізації соціальних проєктів за участю організацій ООН і Світового банку.

Зокрема, частину фінансування спрямують на розвиток системи охорони здоров’я. Йдеться про покращення медичної допомоги дітям і підліткам, ранню корекцію захворювань та лікування онкологічних хвороб.

Також кошти використають у сфері освіти. Серед запланованих напрямів:

будівництво школи;

цифровізація освітньої системи;

підвищення кваліфікації педагогів.

Пріоритет надаватимуть сільським районам і соціально вразливим категоріям населення. За цільовим використанням грошей стежитимуть представники громадськості, залучені до наглядових механізмів.

Таким чином, повернення $252,5 млн стане черговим етапом передачі Узбекистану активів, пов’язаних із корупційною справою Гульнари Карімової.

Про це повідомили в Міністерстві економіки та фінансів Узбекистану.

Дочка екс-президента Узбекистану Іслама Карімова була арештована правоохоронцями. У Генеральній прокуратурі Узбекистану повідомили, що Гульнару Карімову звинувачують за шістьма статтями кримінального кодексу.

Міністерство юстиції та Генеральна прокуратура Узбекистану повернули з Франції активи дочки колишнього президента країни Гульнари Карімової на суму 10 млн доларів.

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