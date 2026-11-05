Швейцарія приєдналася до нового пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

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Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі.

«4 листопада Федеральна рада ухвалила рішення запровадити заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще 3 листопада Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) ухвалив рішення включити до санкційного списку нових суб’єктів, а також виключити з нього шістьох фізичних осіб та одну компанію відповідно до рішення ЄС.

Після оновлення переліку обмежувальні заходи застосовуватимуться до 254 фізичних осіб, компаній та інших суб’єктів. Зокрема, передбачено заморожування їхніх активів і заборону надання їм економічних ресурсів.

Фізичним особам, які потрапили до санкційного списку, також заборонено в’їжджати до Швейцарії або здійснювати транзит через її територію.

У торговельній сфері посилений експортний контроль запроваджують щодо 41 компанії, зокрема тих, що зареєстровані в третіх країнах.

Крім того, Швейцарія заборонила проведення операцій за участю низки компаній та організацій. Обмеження стосуються:

33 російських банків;

одного банку з третьої країни;

17 фінансових установ і постачальників послуг, пов’язаних із криптовалютами;

п’яти компаній із третіх країн;

чотирьох російських аеропортів;

двох російських портів.

Також 41 судно, пов’язане з російським тіньовим флотом, потрапило під всеосяжні заборони на купівлю, продаж і надання послуг.

Швейцарія розширює чинну заборону на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню військового та технологічного потенціалу Росії або розвитку її оборонного сектору.

Обмеження охоплюють, зокрема, російську аерокосмічну галузь і виробництво безпілотних літальних апаратів.

Водночас запроваджуються додаткові обмеження на імпорт інших товарів, які мають економічне значення для Росії.

Окремі заходи передбачені для фінансового сектору. Швейцарія посилила обмеження, пов’язані з криптовалютами.

Відтепер громадянам Росії та особам, які проживають на території РФ, заборонено набувати частки у швейцарських компаніях, що надають послуги у криптосфері. Заборона діятиме незалежно від характеру послуг, які пропонують такі компанії.

Зміни до швейцарських санкційних списків набули чинності 4 листопада о 23:00. Секторальні обмеження починають діяти 5 листопада.

Про це повідомляє сайт Федеральної ради Швейцарії.

Нагадаємо, Україна передала європейським партнерам шість пакетів санкційних пропозицій проти російських підприємств, які розробляють і виробляють балістичні ракети. Київ також працює над обмеженнями щодо виробників крилатих ракет та ударних безпілотників і намагається перешкодити запуску російської супутникової системи зв’язку «Рассвет».

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російських компаній та осіб, причетних до створення супутникової системи зв’язку «Рассвет», а також 39 суден російського тіньового флоту.

Державний секретар МЗС України Олександр Карасевич під час засідання Ради Безпеки ООН закликав запроваджувати, зберігати та посилювати цільові санкції проти російського тіньового флоту. Обмеження мають стосуватися осіб, компаній і суден, причетних до обходу санкцій щодо російської нафти та вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

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