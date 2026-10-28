Швейцарія розглядає прямі закупівлі зброї у США — Anadolu Agency

Швейцарія розглядає можливість купувати окреме військове обладнання безпосередньо в американських оборонних компаній, а не через уряд США. Про це 28 жовтня повідомляє Anadolu Agency з посиланням на керівника Федерального управління оборонних закупівель Armasuisse Урса Лоера.

Проблеми із закупівлею F-35

Лоер заявив швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, що досвід придбання винищувачів F-35 виявив недоліки чинної системи закупівель. У межах програми Foreign Military Sales Швейцарія купує американське військове обладнання через уряд США, що обмежує можливості покупців у цінових суперечках або коли йдеться про компенсацію за затримки постачання.

За словами очільника Armasuisse, прямі контракти могли б забезпечити більшу гнучкість, однак потребували б схвалення американської влади. Він зазначив, що окремі компоненти системи протиповітряної оборони Patriot потенційно можна закуповувати безпосередньо у виробників. Водночас для придбання сучасних винищувачів, зокрема F-35, такий механізм не підходить.

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Затримка постачання Patriot

Швейцарія очікує на системи Patriot із затримкою від п'яти до семи років, оскільки Вашингтон надає пріоритет постачанню до Німеччини. За ці системи країна вже сплатила авансом понад 1 млрд швейцарських франків, або більш як 1,2 млрд доларів.

Лоер повідомив, що Швейцарія розраховує повернути принаймні частину цих коштів, хоча строки такого повернення поки невідомі. Швейцарська влада також оцінила альтернативну систему ППО, а остаточне рішення має ухвалити Федеральна рада.

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