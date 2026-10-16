Швейцарія відкрила резерви авіапального для аеропорту Цюриха — AeroTime

Швейцарія дозволила використати до 30 тис. кубометрів, або 30 млн літрів, обов’язкових резервів авіаційного пального для запобігання його дефіциту в аеропорту Цюриха. Рішення діятиме з 15 жовтня до 1 листопада 2026 року та охоплює близько 6,5% доступних обов’язкових запасів реактивного пального країни.

Одночасно Lufthansa доручила екіпажам окремих рейсів до Франкфурта брати більше пального ще в аеропортах відправлення. Причиною стало технічне обслуговування трубопроводу, яке тимчасово зменшило можливості постачання пального до головного хабу перевізника. Як повідомляє AeroTime, авіакомпанія назвала цей крок запобіжним і не очікує скасування рейсів.

Додаткове пальне для рейсів до Франкфурта

Перевезення додаткового пального на борту дає змогу літакам менше заправлятися у Франкфурті перед наступним вильотом. Така практика відома як танкеринг. За даними Lufthansa, обмеження переважно стосуються короткомагістральних рейсів, хоча торкнулися й частини далекомагістральних маршрутів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У компанії зазначили, що вжиті заходи вже дають результат, і розраховують скасувати їх найближчим часом. Оператор Франкфуртського аеропорту Fraport повідомив, що технічне обслуговування трубопроводу було плановим. Компанія також заявила про наявність альтернативних маршрутів постачання та значних складських потужностей, тому не очікує дефіциту, який вплинув би на роботу аеропорту.

Перебої з доставленням до Цюриха

Швейцарський уряд пояснив потребу у використанні резервів затримками та скасуванням залізничних поставок, насамперед маршрутами з Німеччини. Через низький рівень води в Рейні інші вантажі також перевели з річкового транспорту на вже завантажену залізницю. Влада зазначила, що пропущені поставки авіапального неможливо було оперативно компенсувати, а без доступу до резервів запасів у Цюриху не вистачило б для покриття нестачі.

Читай нас у