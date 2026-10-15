Швеція готуватиме лікарні трьох регіонів до можливого воєнного сценарію — RMF24

Шведська влада визначила три регіони, де лікарні готуватимуть до роботи у разі початку війни: північ країни, стратегічний острів Готландія в Балтійському морі та східне узбережжя. Про це повідомляє RMF24.

Запаси, навчання та взаємодія з армією

Директор Ради з питань охорони здоров’я та соціального забезпечення Бйорн Ерікссон заявив, що підготовка спиратиметься на наявну медичну інфраструктуру. Її метою є підвищення здатності надавати допомогу великій кількості постраждалих, зберігаючи водночас безперервність звичайної медичної допомоги.

За даними видання, план передбачає поповнення запасів медичних матеріалів, навчання персоналу та тісну взаємодію з військовими. Регіональні органи влади, які відповідають за охорону здоров’я у мирний час, мають отримати для цього спеціальні державні гранти. Найбільше фінансування — 37 млн шведських крон, або близько 3,3 млн євро, — отримає північний регіон Норрботтен.

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Чому обрали ці території

Північ Швеції розглядають як територію, звідки у разі конфлікту може надаватися підтримка сусідній Фінляндії. Готландія може бути відрізана від решти країни, тому для острова потрібна окрема логістична підготовка. Східне узбережжя, своєю чергою, готуватимуть до можливого прийому поранених із країн Балтії у разі ескалації в регіоні.

Минулого тижня на Готландії провели евакуацію кількох сотень мешканців. Як зазначає RMF24, це були перші настільки масштабні навчання з 1960-х років, покликані перевірити готовність служб і населення до реальної загрози.

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