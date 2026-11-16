Швеція направить до Польщі поліцейських для супроводу своїх уболівальників під час матчу збірних Польщі та Швеції у Вроцлаві. Про це повідомив директор із безпеки Шведської футбольної асоціації Мартін Фредман, передає Interia Sport.

Посилені заходи безпеки

За словами Фредмана, шведські поліцейські, відповідальні за взаємодію з фанатами, супроводжуватимуть уболівальників під час гри. За даними видання, польські служби також мають посилити заходи безпеки на матчі.

У Швеції занепокоєні безпекою поїздки вболівальників до Польщі після трагічних подій у Кракові. У матеріалі зазначається, що ці події мають схожі риси з нападом у Брюсселі, де загинули двоє шведських футбольних уболівальників.

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Матч у Вроцлаві

Зустріч Польщі та Швеції відбудеться у вівторок, 17 листопада, в межах шостого туру Ліги націй УЄФА. Початок матчу у Вроцлаві запланований на 20:45.

Перед грою збірна Польщі програла Румунії в гостьовому матчі. За даними видання, полякам необхідна перемога над Швецією, щоб не залежати від результату поєдинку Румунії з Боснією і Герцеговиною в боротьбі за третє місце в групі.

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