Швеція обіграла Боснію і Герцеговину та вийшла до дивізіону А — Interia Sport

Збірна Швеції в Солні перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 3:2 у п’ятому турі групи 4 дивізіону B Ліги націй. Завдяки цій перемозі шведи набрали 13 очок, гарантували собі перше місце в групі та підвищення до дивізіону А, повідомляє Interia Sport.

Три голи до перерви

Господарі відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині: Даніель Свенссон головою завершив передачу Антоні Еланги. На 11-й хвилині Віктор Йокерес реалізував пенальті, призначений після фолу Степана Раделича на шведському нападнику.

Шведи могли забити ще до перерви, однак гол Александера Ісака скасували через офсайд. У компенсований до першого тайму час арбітр призначив другий пенальті у ворота боснійців після фолу Сеада Колашинаца на Свенссоні. Йокерес знову точно пробив з одинадцятиметрової позначки, і команди пішли на перерву за рахунку 3:0.

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Боснійці скоротили відставання

Після перерви збірна Боснії і Герцеговини повернула інтригу в матч. Армін Гігович забив головою після подачі Ерміна Махміча. Згодом Колашинац відзначився ударом головою після кутового, який подав Керім Алайбегович.

За рахунку 3:2 гості мали кілька нагод зрівняти результат. Амар Мемич пробив повз ворота, а наприкінці зустрічі шведський голкіпер Віктор Йоганссон урятував команду після його удару головою. У компенсований час Нікола Катич не зміг влучити у ворота після передачі Мемича, а удар Колашинаца після кутового пройшов поруч зі стійкою.

Швеція втримала перемогу з рахунком 3:2. Попереду в команди ще матч проти Польщі.

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