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Швеція надасть Україні новий пакет підтримки на понад $52 млн для захисту енергетичної інфраструктури від російських атак і забезпечення населення теплом та електроенергією. Як повідомила посолка України у Швеції Світлана Заліщук, Стокгольм уважно стежить за складною енергетичною ситуацією в країні та спрямує кошти за трьома ключовими напрямами.

Зокрема, 300 млн шведських крон (близько $29 млн) призначено на закупівлю аварійно-рятувального обладнання та посилення захисту українських енергооб'єктів. Ще 85 млн крон (близько $8,2 млн) передадуть через Програму розвитку ООН для забезпечення домогосподарств світлом і теплом та безперебійної роботи лікарень і шкіл, а 155 млн крон (близько $15 млн) спрямують на гуманітарну допомогу через Український Червоний Хрест, зокрема на фінансову підтримку вразливих родин, опалення й генератори.

Джерело: повідомлення посолки України у Швеції Світлани Заліщук.

Раніше уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні нового масштабного пакета фінансової та матеріальної допомоги на суму близько 1,5 мільярда шведських крон (приблизно 140 мільйонів євро).

Уряд Швеції оголосив про виділення 6,9 мільйона шведських крон (понад 628 тисяч євро) фонду Swecare для зміцнення системи охорони здоров’я України у 2026 році. Кошти спрямують на підтримку медичної сфери та розвиток співпраці між українськими й шведськими установами.

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