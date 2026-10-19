Швеція виділить Україні понад 5 млн євро на відновлення транспортної інфраструктури

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Швеція додатково виділить 60 млн шведських крон, або близько 5,4 млн євро, до Фонду підтримки транспорту України. Кошти спрямують на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також на закупівлю необхідної техніки й обладнання.

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За даними українського відомства, Швеція спрямує 5,4 млн євро до UTSF. Ці кошти посилять можливості України у відновленні пошкодженої російськими атаками транспортної інфраструктури та допоможуть підготувати й реалізувати першочергові інфраструктурні проєкти.

З новим внеском Швеції загальний обсяг оголошеного фінансування UTSF становить близько 10 млн євро.

Зауважується, що ці кошти дадуть змогу протестувати механізм роботи Фонду та розпочати реалізацію перших проєктів.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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