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Швеція викличе російського посла через наслідки російської атаки на Київ 19 листопада, під час якої пошкоджень зазнали дипломатичні представництва кількох європейських країн.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Міністерка повідомила, що в четвер вранці поблизу посольства Швеції в Києві стався вибух, а російські удари також зачепили будівлі дипмісій Австрії та Нідерландів.

"Я перебуваю на зв’язку з нашим послом і з полегшенням можу повідомити, що всі наші співробітники в безпеці та знаходяться на місці", – написала шведська дипломатка.

Мальмер Стенергард наголосила, що українське населення щодня змушене терпіти безглузді російські атаки, які свідчать про незацікавленість Росії у мирі.

"Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї агресії проти України. Ми закликаємо Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Ми викличемо російського посла", – заявила глава МЗС.

Вона додала, що Швеція залишається непохитною у своєму плані, який передбачає посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію.

Про це вона написала в X.

Нагадаємо, що У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено посольство Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, що Швеція викликала російського дипломата через удари по Україні

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