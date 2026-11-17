У Вроцлаві, Польща, збірна Швеції зрівняла рахунок у матчі Ліги націй проти Польщі — 1:1. Польська команда відкрила рахунок на 16-й хвилині завдяки голу Адріана Бенедичака, для якого цей м’яч став першим у складі національної збірної.

Про перебіг зустрічі повідомляє Interia Sport. Перевага господарів тривала вісім хвилин: шведи провели атаку, в якій Віктор Йокерес віддав передачу Гуго Ларссону, що увірвався до штрафного майданчика.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гол Ларссона

Ларссон пробив між ногами польського воротаря Славоміра Абрамовича та зрівняв рахунок. На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

Завершальний матч групи

Зустріч зі Швецією є для польської збірної останньою на груповому етапі Ліги націй. Перед цим Польща набрала чотири очки у п’яти матчах: здобула одну перемогу, один раз зіграла внічию та зазнала трьох поразок. У попередньому матчі польська команда поступилася Румунії з рахунком 1:2. Швеція підходила до гри у Вроцлаві як лідер групи.

Читай нас у