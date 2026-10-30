Сі Цзіньпін почав виключати із Компартії Китаю рекордну кількість чиновників, — The Guardian

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін посилює чистки серед представників вищого керівництва країни та виключає з Комуністичної партії рекордну кількість чиновників. Масштаби кадрових змін стали помітними під час п’ятого пленуму Центрального комітету КПК, де зафіксували безпрецедентну кількість відсутніх учасників.

П’ятий пленум відбувся цього тижня. Це зустріч високопосадовців, яку в Китаї проводять приблизно раз на рік.

У роботі заходу взяли участь лише 279 основних членів і кандидатів у члени Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Для порівняння, у 2022 році їхня кількість становила 376.

Таким чином, понад 25% початкового складу не були присутні на пленумі. Значною мірою це пов’язують із масштабними чистками в партійних і державних структурах.

Це найбільша кількість «порожніх крісел» на пленумі в сучасній історії Китаю.

Серед виключених із партії — Чжан Юся, який раніше обіймав другу за значимістю посаду у військовій ієрархії КНР, а також Ма Сіньжуй, колишній партійний секретар Сіньцзяну.

Після приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін розпочав масштабну кампанію з викорінення корупції в Комуністичній партії Китаю.

Однак останніми роками вона посилилася та охопила представників найвищого керівництва — як у партійних, так і у військових структурах.

Водночас експерти ставлять питання, чи не використовується антикорупційна кампанія також як інструмент усунення політичних конкурентів і покарання чиновників за нелояльність до китайського лідера.

Наслідки кадрових чисток помітні й у Центральній військовій раді — найвищому органі управління Народно-визвольною армією Китаю.

Зазвичай до її складу входять сім осіб, однак після серії кадрових усунень там залишилися лише двоє: Сі Цзіньпін і Чжан Шенмін, який відповідає в армії за боротьбу з корупцією.

Отже, чистки суттєво змінили склад керівного органу, що відповідає за управління китайськими збройними силами.

Наступного року на з’їзді Компартії Китаю мають оновити склад Центрального комітету та Політбюро.

Однак масштабні кадрові зміни вже викликають запитання щодо того, чи достатньо в партії посадовців, готових обійняти високі посади.

Багато аналітиків вважають, що після останніх чисток кількість потенційних кандидатів для просування на керівні посади суттєво скоротилася. Це може ускладнити формування нового складу вищих партійних і державних органів.

Про це пише The Guardian.

Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін на національній конференції з питань охорони здоров’я в Пекіні 12–13 жовтня заявив, що період 15-го п’ятирічного плану на 2026–2030 роки буде вирішальним для досягнення мети побудови Здорового Китаю до 2035 року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час заходу в Пекіні до 90-річчя перемоги у Великому поході заявив, що країна стоїть перед «новим Великим походом». Він закликав партію, армію та суспільство готуватися до складної міжнародної й внутрішньої ситуації та захищати національні інтереси.

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