У Пекіні, Китай, президент Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом Ботсвани Думою Боко заявив, що ресурси Африки не повинні використовуватися для геополітичного суперництва. Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними китайського державного агентства Xinhua, Сі сказав, що ресурси континенту належать Африці. Він також зазначив, що Китай вітав би справжню підтримку розвитку Африки з боку інших сторін і що для співпраці важливе справедливе та відкрите середовище.

Плани для гірничої галузі

Китайський президент назвав історичною несправедливістю те, що нерівний міжнародний поділ праці залишив Африку на нижніх щаблях промислових і виробничих ланцюгів. За повідомленням CCTV, Китай готовий допомагати розробляти плани розвитку гірничої галузі континенту зі створенням більшої доданої вартості.

Сі також запропонував доступне й стале фінансування, розвиток логістичних коридорів, передавання зелених технологій, створення робочих місць і підготовку працівників. Пекінський юрист Кай Сюе, який консультує з питань прямих іноземних інвестицій і транскордонного фінансування, пов’язав ці ініціативи з інтересом Китаю зберегти Африку серед провідних напрямів для інвестицій у видобуток корисних копалин.

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Конкуренція за критичні мінерали

Китайські компанії мають значні частки в мідних і кобальтових копальнях Демократичної Республіки Конго, мідних проєктах у Замбії, літієвих операціях у Зімбабве та бокситових копальнях Гвінеї. Вони також залучені до гвінейського залізорудного проєкту Сіманду, який після виходу на повну потужність має виробляти 120 млн тонн руди на рік.

Заява Сі пролунала на тлі активізації зусиль США щодо доступу до критично важливих мінералів в Африці. У 2024 році адміністрація Джо Байдена переконувала владу Демократичної Республіки Конго заблокувати продаж проблемної мідно-кобальтової компанії Chemaf гірничодобувній дочірній структурі китайської Norinco. У грудні 2025 року США уклали з країною угоду, що надала американським інвесторам право першої пропозиції щодо визначених гірничих проєктів.

Під час зустрічі Сі та Боко також підвищили рівень відносин Китаю і Ботсвани до всеосяжного стратегічного партнерства та співробітництва. Серед спільних проєктів сторони назвали мідну шахту Khoemacau, яку китайська MMG придбала за 1,9 млрд доларів США. Компанія почала розширення підприємства в лютому та планує до 2028 року збільшити виробництво до 130 тис. тонн міді в концентраті на рік.

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