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Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за повну заборону та ліквідацію ядерної зброї, а також закликав держави докласти всіх зусиль, щоб не допустити ядерної війни.

Китайський лідер назвав ядерну зброю «мечем Дамокла», який нависає над людством, і наголосив на необхідності її повного знищення.

«Ядерну війну не можна розвʼязувати і її неможливо виграти», – підкреслив Сі Цзіньпін.

Він також закликав три великі держави зробити все можливе для запобігання ядерній війні, дотримуватися положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені російського диктатора Володимира Путіна супроводжував ад'ютант із чорною валізкою. Представник російського супроводу підтвердив, що це так звана ядерна валізка.

Президент США Дональд Трамп під час тристороннього саміту в Китаї хоче домагатися угоди про скорочення ядерних арсеналів Сполучених Штатів, Росії — держави-агресора — та Китаю.

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