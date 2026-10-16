Сі Цзіньпін закликав рішуче просувати ініціативу Здоровий Китай — ECNS

Президент Китаю Сі Цзіньпін на національній конференції з питань охорони здоров’я в Пекіні 12–13 жовтня заявив, що період 15-го п’ятирічного плану на 2026–2030 роки буде вирішальним для досягнення мети побудови Здорового Китаю до 2035 року. Про це повідомляє ECNS.

Сі Цзіньпін закликав розвивати систему охорони здоров’я з урахуванням китайської специфіки, зміцнювати її основу та усувати слабкі ланки. За його словами, влада прагне забезпечити збалансовані, доступні, якісні й ефективні медичні послуги, а також посилити можливості у сфері управління охороною здоров’я, профілактики захворювань, медичних послуг, страхового забезпечення, фармацевтичних інновацій і підготовки кадрів.

Профілактика та первинна допомога

Китайський лідер назвав профілактику найбільш економічно ефективною стратегією у сфері охорони здоров’я. Він закликав посилити роботу у сфері громадського здоров’я, заохочувати людей до самостійного піклування про здоров’я, підтримувати масовий спорт і здорове дозвілля, а також посилити контроль за безпечністю харчових продуктів.

Сі Цзіньпін також наголосив на необхідності вдосконалювати систему профілактики та контролю захворювань, щоб не допустити масштабних епідемій. Окрему увагу він приділив розвитку первинної медичної допомоги, оптимізації структури медичних закладів і розвитку системи поетапної діагностики та лікування, аби люди могли отримувати якісну медичну допомогу поблизу місця проживання.

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Реформа лікарень і страхування

Серед пріоритетів реформи Сі Цзіньпін назвав узгоджений розвиток і регулювання медичних послуг, медичного страхування та фармацевтики. Він закликав поглиблювати реформу державних лікарень зі збереженням їхньої соціальної функції, підтримувати медзаклади на рівні районів і повітів та формувати багаторівневу систему медичного страхового забезпечення.

За його словами, політика централізованих закупівель ліків і медичних витратних матеріалів, виплат за медичним страхуванням та використання страхових фондів має забезпечувати їхню стабільну роботу, а також утримувати витрати на медичну допомогу на доступному для населення рівні. Також ішлося про контроль за якістю й безпечністю фармацевтичної продукції, розвиток традиційної китайської медицини та підготовку медичних працівників.

У конференції взяли участь прем’єр Держради КНР Лі Цян, а також Чжао Лецзі, Ван Хунін, Цай Ці, Дін Сюесян і Лі Сі. Лі Цян заявив про потребу зосередитися на проблемах галузі, зокрема на профілактиці тяжких захворювань, розвитку поетапної діагностики та лікування, медичній допомозі літнім людям і дітям та технологічному розвитку системи охорони здоров’я.

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