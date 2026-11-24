0:00 / 0:00

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільником МЗС Італії Антоніо Таяні. Сторони обговорили питання двосторонніх відносин на тлі дипломатичної напруги навколо внесення італійських політиків до бази «Миротворець».

Раніше Рим вимагав від української сторони пояснень щодо появи імен італійських політиків у цій базі.

Міністр поінформував главу МЗС Італії про нещодавню ескалацію терору з боку Росії проти українців та про дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни. Сибіга і Таяні також обговорили важливість свободи судноплавства та виклики у сфері безпеки в Середземному та Чорному морях.

Український дипломат висловив вдячність Італії за її послідовну підтримку у зміцненні оборонного потенціалу України, просуванні її вступу до ЄС та підтримку дипломатичних зусиль для завершення війни.

Окремо Сибіга подякував Таяні "за плідний обмін думками, під час якого ми зосередилися на вирішенні всіх невирішених питань у дусі тісного партнерства між Україною та Італією".

Про це Сибіга повідомив на платформі X

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні зажадав вибачень від президента України Володимира Зеленського через внесення свого імені до бази сайту «Миротворець» та пригрозив наслідками, які можуть вплинути на його позицію щодо подальшої допомоги Києву.

Посольство України відреагувало на невдоволення Італії через список Миротворця

Читай нас у