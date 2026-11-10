Сибіга та Рубіо проведуть зустріч у Парижі перед переговорами G7 щодо України

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У вівторок, 10 листопада, у Парижі відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо. Переговори заплановані перед початком зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» (G7), під час якої обговорюватимуть питання України.

Про це повідомив вашингтонський кореспондент Алекс Рауфоглу.

«Розклад Рубіо у вівторок у Парижі ставить Україну в центр уваги. Він зустрінеться з Сибігою перед тим, як приєднатися до переговорів G7, включно з робочим обідом, присвяченим підтримці України», – сказав він.

За його словами, ці зустрічі відбуваються на тлі окремих переговорів США-Україна-Росія, які тривають в Абу-Дабі.

Джерело: Алекс Рауфоглу

Раніше глава МЗС Туреччини і Рубіо обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

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