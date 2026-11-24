Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на невдоволення Володимира Путіна ударами українських Сил оборони по російських нафтопереробних заводах і військових кораблях. У заяві, оприлюдненій 24 листопада, він наголосив: якщо російському диктатору не подобаються такі удари, він може просто наказати своїй армії припинити війну. Також Сибіга нагадав про 432 тисячі російських військових, яких, за його словами, Росія втратила цього року.

Глава МЗС опублікував свою заяву у відповідь на скарги Путіна щодо українських ударів по об'єктах на території Росії. Сибіга наголосив, що російський президент має простий спосіб припинити ці атаки — завершити війну проти України. «Якщо Путіну не подобаються удари України по його нафтопереробних заводах, він може віддати наказ припинити війну. Якщо він не хоче, щоб його військові кораблі зазнавали ударів, він може віддати наказ припинити війну», — написав міністр.

Окремо Сибіга згадав про втрати російської армії. За його словами, лише протягом 2026 року Росія втратила на полі бою 432 тисячі військових. При цьому, як зазначив глава українського МЗС, ці втрати не наблизили Москву до досягнення цілей повномасштабного вторгнення.

Міністр також дорікнув Путіну тим, що той скаржиться на удари по російських об'єктах, але не зважає на загибель власних військових. «Вочевидь, йому до них байдуже. Досить скаржитися. Припиніть війну», — підсумував Сибіга.

Таким чином, глава українського МЗС дав зрозуміти, що Україна не вважає удари по російській військовій та нафтовій інфраструктурі приводом для скарг з боку Кремля, поки Росія продовжує війну проти України. Про це відомо із заяви глави МЗС Андрія Сибіги.

Російський диктатор володимир путін заявив про неминучість відповіді росії на атаки Збройних сил України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу рф, поскаржившись, що Київ продовжує ці удари попри заклики президента США Дональда Трампа.

У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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