Сибіга закликав до зустрічі Зеленського й Путіна для обговорення миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 жовтня заявив, що для обговорення найскладніших питань мирного врегулювання потрібна особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, переговорні команди вже неодноразово зустрічалися, але часто поверталися до тих самих тем. Україна хоче обговорити часткове припинення вогню, безпеку в Чорному морі та захист енергетичної інфраструктури.

Про це Сибіга заявив 27 жовтня під час спільної пресконференції в Гельсінкі з міністрами закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен і Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Він відповідав на запитання про очікування від наступної тристоронньої зустрічі переговорних команд і можливий прогрес у мирному процесі. За словами очільника українського МЗС, нові переговори мають надати процесу додаткового імпульсу. Він припустив, що учасники зосередяться насамперед на питаннях безпеки. Водночас міністр зауважив, що попередні зустрічі не завжди допомагали просунутися вперед: сторони неодноразово поверталися до тем, які вже обговорювали раніше.

Сибіга вважає, що переговорних команд може бути недостатньо для ухвалення рішень щодо найчутливіших питань. Саме тому він виступає за прямий діалог між президентом України та главою Кремля. «На мою думку, рівня цієї групи, з усією повагою до її учасників, недостатньо, щоб обговорювати найчутливіші питання. Саме тому все-таки потрібна також зустріч на рівні Зеленського і Путіна», — сказав міністр.

Водночас заява Сибіги не означає, що дату такої зустрічі вже визначили або що сторони погодили її проведення. Міністр пояснив позицію України щодо формату переговорів, але конкретних домовленостей про зустріч лідерів не оголосив.

Які питання Україна хоче обговорити

Серед можливих тем майбутніх переговорів Сибіга назвав часткове припинення вогню. За його словами, Україна має конкретні пропозиції щодо цього питання. Такий крок міг би стати частиною ширших домовленостей, однак його умови та механізми реалізації ще потрібно узгодити. Ще один важливий напрям — безпека в Чорному морі. Для України це питання стосується захисту судноплавства, портів і морських маршрутів, які мають значення для торгівлі та експорту. Російські атаки створюють загрози для суден і портової інфраструктури, тому ситуація в регіоні залишається одним із ключових питань безпеки.

Окремо міністр звернув увагу на українську енергосистему. Напередодні зими російські війська продовжують атакувати енергетичні об’єкти, що створює ризики для стабільного постачання електроенергії та тепла. Захист інфраструктури залишається важливим завданням для України, особливо в період зростання потреби в опаленні. За словами Сибіги, ці питання потребують конкретних рішень, а не лише повторення вже озвучених позицій. Україна прагне використати переговори для досягнення практичних результатів, які допоможуть зменшити загрози для людей та інфраструктури.

Переговори планують відновити в попередньому форматі

Сибіга також нагадав, що раніше в межах переговорного процесу створили три окремі групи. Тепер, за його словами, ідеться про відновлення роботи в такому форматі. «До речі, раніше вже було створено три групи. Тож ідеться про відновлення наших переговорів саме в такому форматі. І це справді важливо», — зазначив глава МЗС. 27 жовтня Сибіга перебував у Гельсінкі, де зустрівся з фінською колегою Еліною Валтонен і главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Міністри обговорювали мирний процес і подальші кроки для досягнення миру в Україні. Зустріч відбулася на тлі дипломатичних контактів європейських лідерів із Володимиром Путіним.

Раніше того ж дня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним. Як повідомили уряди обох країн, вони хотіли передати російському президенту позицію щодо майбутніх переговорів і дипломатичних зусиль для завершення війни. Розмова відбулася за погодженням з Україною.

Українська сторона продовжує координувати свої дії з партнерами та наполягає, що рішення щодо завершення війни мають враховувати інтереси й безпеку України. За словами Сибіги, для просування переговорів важливо не лише продовжувати контакти на рівні команд, а й забезпечити можливість обговорення найскладніших питань безпосередньо між лідерами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главами МЗС Фінляндії Еліною Валтонен та Норвегії Еспеном Бартом Ейде в Гельсінкі.

Нагадаємо, що Путін не має наміру відмовлятися від захоплення Донбасу — Reuters.



Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України. Він наголосив, що за столом переговорів також мають бути європейські країни, адже від майбутньої угоди залежатиме безпека всього континенту. Про це Мерц сказав 27 жовтня під час виступу в Сінгапурі.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.

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