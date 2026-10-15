Siemens інвестує щонайменше €100 млн в Skeleton Technologies — ERR News

Німецька технологічна група Siemens інвестує щонайменше €100 млн в естонську компанію Skeleton Technologies, унаслідок чого її оцінка перевищить €1 млрд, повідомляє ERR News.

Параметри інвестиції

Сторони підтвердили, що йдеться про дев’ятизначну суму в євро. Водночас вони не розкрили ані точного обсягу інвестиції Siemens, ані частки, яку технологічна група отримає в обмін на фінансування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розвиток у США

Skeleton Technologies виробляє суперконденсатори та постачає інфраструктурні рішення для штучного інтелекту. За даними компанії, інвестиція передусім має прискорити розширення її виробничої присутності у США та дослідницької діяльності в Кремнієвій долині. Skeleton Technologies пов’язує ці плани зі зростаючим попитом великих операторів хмарної інфраструктури на системи живлення для дата-центрів ШІ. Такі системи призначені для центрів обробки даних, що обслуговують потреби штучного інтелекту.

Читай нас у