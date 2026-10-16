Сикхський активіст Паннун заявив про попередження ФБР щодо загрози життю — Dawn

У Нью-Йорку, США, сикхський активіст Гурпатвант Сінґх Паннун заявив, що Федеральне бюро розслідувань США попередило його про «безпосередню загрозу моєму життю». Як повідомляє Dawn, активіст розповів CBS News, що агенти ФБР відвідали його помешкання у Нью-Йорку та повідомили про загрозу.

Попередження перед поїздкою до Канади

Паннун стверджує, що 15 жовтня отримав від ФБР повідомлення Duty to Warn — попередження про загрозу. За його словами, воно пов’язане з його запланованою поїздкою до Канади. CBS News повідомив, що агенти ФБР перевіряють отримані дані та пов’язують загрозу з можливою поїздкою активіста на референдум у Канаді, не надавши йому додаткових деталей.

Паннун, який має американське та канадське громадянство, є генеральним радником організації Sikhs for Justice. Він планує взяти участь у референдумі щодо Халістану, який не має юридично зобов’язальної сили та має відбутися 18 жовтня в Едмонтоні. Учасникам запропонують відповісти, чи має індійський штат Пенджаб стати незалежним і бути перейменованим на Халістан.

Активіст також заявив, що раніше отримував попередження від Королівської канадської кінної поліції щодо загроз його життю та резиденції в Онтаріо. Sikhs for Justice повідомляє, що протягом останніх місяців такі попередження нібито отримували й інші організатори референдуму в Канаді.

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Справа про підготовку замаху

У лютому громадянин Індії Ніхіл Гупта визнав провину у федеральному суді США у справі про підготовку вбивства Паннуна в Нью-Йорку. Прокуратура заявила, що 54-річний Гупта визнав провину в організації вбивства за винагороду, змові з метою такого вбивства та змові з відмивання грошей.

За даними Міністерства юстиції США, Гупта діяв за вказівкою Вікаша Ядава, якого відомство назвало співробітником уряду Індії та працівником Секретаріату кабінету міністрів. Міністерство стверджувало, що у травні 2023 року Ядав залучив Гупту для організації вбивства, а той контактував із людиною, яка співпрацювала з правоохоронцями та познайомила його з агентом під прикриттям. За даними прокурорів, учасники змови домовилися про $100 тис. за вбивство, з яких близько $15 тис. сплатили авансом. План зірвали до нападу.

У червні 2023 року в канадському місті Суррей був убитий сикхський активіст Хардіп Сінґх Ніджар, що загострило відносини Канади та Індії. Індія заперечувала причетність до насильства проти сикхських активістів за кордоном.

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