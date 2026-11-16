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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував пріоритети російської влади, заявивши, що Кремль більше дбає про захоплення іноземних міст, ніж про умови життя власних громадян. За його словами, близько 11 мільйонів росіян живуть без належних побутових умов, зокрема не мають туалету вдома.

«Нещодавні вимоги російського уряду підсвічують вічну проблему їхньої політичної культури — а саме те, що вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету», — написав міністр.

Раніше Сікорський відкинув заклики США пом’якшити риторику щодо Росії.

Також Сікорський розкритикував президента Польщі за зближення з проросійськими антисемітами.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що не збирається стримувати свої висловлювання щодо Володимира Путіна, попри повідомлення про заклики американських військових посадовців пом’якшити критику Росії.

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