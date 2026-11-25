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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає висилку російського посла як один із можливих дипломатичних кроків у разі подальших інцидентів із порушенням польського повітряного простору, однак наразі ухвалювати таке рішення не планує.

За його словами, у відповідь москва може вислати польського дипломата, тож країна поки очікує, що рф припинить напади на сусідів та ескалацію.

Очільник польської дипломатії також висловив переконання, що росія не має потенціалу для перемоги над країнами НАТО, оскільки Альянс значно переважає її економічно, а європейські держави на чолі з Польщею суттєво нарощують витрати на оборону. Сікорський додав, що за нездатності досягти перемоги на Донбасі москва тим паче не здатна перемогти НАТО.

Про це він сказав в ефірі Польського радіо.

Росія відкинула звинувачення Польщі щодо порушення її повітряного простору трьома російськими крилатими ракетами Х-101, які впали на польській території 20 листопада. Посол РФ у Варшаві Георгій Міхно назвав претензії безпідставними та заявив про відсутність доказів причетності Москви до інциденту.

Росія, ймовірно, навмисно спрямувала ракети та безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, під час масованої атаки на Україну. Кремль міг таким чином перевіряти реакцію НАТО та намагатися стримати подальшу військову підтримку України.

У Польщі заявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

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