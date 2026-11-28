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Успіхи України у війні з Росією набирають обертів, а російський ракетний терор проти Києва не здатний зламати українську армію. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Я насправді бачу, що успіхи України набирають обертів. Просто подивіться, що про це кажуть російські пропагандисти: "Як українці сміють атакувати в Африці?". Непогано для нації та країни, саме існування яких вони заперечували», – заявив Сікорський 27 листопада.

Також польський міністр порівняв російські удари по Україні з бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною за допомогою балістичних ракет Фау-2 наприкінці Другої світової війни.

«Київ можна знелюднити, але українська армія все одно стримуватиме наступ», – наголосив він.

Сікорський визнав, що в залякуванні, провокаціях та відправленні терористів автократичні режими завжди матимуть перевагу над демократичними державами.

Окремо міністр зауважив, що його заяви в Москві сприймають дуже серйозно, і, за його словами, це приносить йому особливе задоволення.

Про це свідчить заява польського дипломата.

Нагадаємо, Україна не планує переносити бойові дії з Росією на територію Лівії чи будь-якої іншої країни. Про це 26 листопада заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Лівії Ат-Тахером Аль-Бауром. Український міністр наголосив, що дії Києва були спрямовані виключно проти російських військових об’єктів, які допомагають Москві вести війну проти України.

Президент Володимир Зеленський підтвердив прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, що українська операція проти російських суден біля берегів Лівії відбулася без попередньої координації з європейськими партнерами. Водночас Україна готова налагодити регулярний обмін інформацією з Італією.

У п’ятницю, 27 листопада, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела напружену телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Причиною стали українські удари по російських кораблях біля узбережжя Лівії, про які Київ заздалегідь не повідомив європейських партнерів. В офісі Мелоні заявили, що такі дії загрожують безпеці регіону та можуть поширити війну на Середземномор’я.

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