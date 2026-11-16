Сікорський пропонує замінити росію на ЄС під час переговорів зі США та Китаєм

0:00 / 0:00

У Польщі заявили, що участь рф у тристоронньому саміті зі США та Китаєм невиправдано підвищить статус Москви, тож за столом переговорів має бути Європейський Союз.

«Я вважаю, що це непотрібне підвищення Росії до статусу глобальної наддержави, якою вона вже давно не є. Це має бути зустріч у трикутнику Китай — Сполучені Штати — Європейський Союз», — наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 16 листопада.

Дипломат додав, що для успіху переговорів щодо завершення війни в Україні міжнародний тиск повинен спрямовуватися виключно на агресора, а не на жертву, а також закликав регулярно оновлювати антиросійські санкції проти тіньових перевізників нафти, оскільки втрата європейського енергетичного ринку залишається для кремля одним із найболючіших ударів.

Джерело: сайт Євроради.

Тристоронні переговори лідерів США, Росії та Китаю, які мають відбутися 19 листопада в китайському Шеньчжені, пройдуть без заздалегідь погодженого порядку денного.

Раніше у Кремлі вперше підтвердили поїздку путіна на саміт АТЕС у Китаї.

У Китаї підтвердили обговорення можливої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та путіна.При цьому Пекін не зацікавлений у проведенні тристоронньої зустрічі на вищому рівні за участю США та Росії для обговорення шляхів завершення війни в Україні, бо вважає це європейською справою. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за результатами спілкування з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Китай і США 12 листопада провели в Пекіні політичний діалог напередодні очікуваної зустрічі президента КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Читай нас у