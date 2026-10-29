Сікорський розкритикував президента Польщі за зближення з проросійськими антисемітами

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 29 жовтня висловив різку критику на адресу президента Кароля Навроцького через можливе запрошення представників партії «Конфедерація Польської корони» Гжегожа Брауна на засідання Ради національної безпеки.

Очільник польської дипломатії заявив про неготовність обговорювати питання безпеки країни в присутності політиків, яких вважає проросійськими та антисемітськими.

Виступаючи на пресконференції перед відльотом до США, Сікорський звинуватив Навроцького у симпатіях до оточення Брауна та намаганні використати президентську посаду для побудови власної політичної бази. Міністр наголосив, що засідання Ради нацбезпеки має залишатися майданчиком для відповідального обговорення оборони Польщі в умовах війни біля її східних кордонів, підкресливши, що присутність зазначених осіб суттєво ускладнить його власну участь у зустрічі.

Зауваження щодо допуску представників партії Брауна до обговорення закритих питань безпеки висловив також спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий, закликавши президента утриматися від їхнього запрошення. Засідання Ради національної безпеки, скликане Каролем Навроцьким, має відбутися 3 листопада.

Джерело: Polsat News.

Зауваження щодо допуску представників партії Брауна до обговорення закритих питань безпеки висловив також спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий, він надіслав президентові Каролю Навроцькому листа з пропозицією розглянути можливість не запрошувати Конфедерацію на засідання Ради національної безпеки.. Про це він заявив на пресконференції у Сеймі. Засідання Ради національної безпеки, скликане Каролем Навроцьким, має відбутися 3 листопада.

На це речник польського президента Рафал Лешкевич заявив, що Кароль Навроцький не планує змінювати порядок запрошення парламентських сил на засідання Ради національної безпеки через вимоги не допускати до них представників антиукраїнської партії «Конфедерація Польської корони» Гжегожа Брауна.

Тим часом Гжегожа Брауна пропонують притягнути до кримінальної відповідальності після пошкодження меморіалу воякам УПА в Люблінському воєводстві. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав суд ув’язнити політика.

У 2023 році в польському Сеймі після урочистого запалення свічок на ханукальній менорі Гжегож Браун загасив її з вогнегасника.

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