Сікорський розкритикував запрошення представників партії Брауна до РБН — RMF24

У Польщі міністр закордонних справ Радослав Сікорський розкритикував президента Кароля Навроцького за запрошення представників Конфедерації Польської Корони Гжегожа Брауна на засідання Ради національної безпеки. Зустріч, скликана президентом, має відбутися найближчого вівторка. Як повідомляє RMF24, на думку Сікорського, запрошення представників цього угруповання має на меті ввести його до політичного мейнстриму.

Питання американської бази

За словами голови Бюро національної безпеки Бартоша Гродецького, на засіданні обговорюватимуть поточну безпекову ситуацію в Польщі та можливість створення в країні постійної бази американських військ. Сікорський назвав таку зустріч зайвою, оскільки польський уряд уже заявляв Сполученим Штатам про готовність збудувати базу та прийняти американських військових.

Глава польського МЗС також сказав, що США завершують перегляд своєї військової присутності в Європі й офіційно попросили Польщу зачекати на рішення, яке, за його словами, мають ухвалити не пізніше грудня. Він заявив, що президент Навроцький мав би домагатися від президента США Дональда Трампа тиску на Володимира Путіна, а не на Україну.

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Заяви про тиск на дипломатів

В інтерв'ю TVN24 Сікорський також прокоментував відставки посла Польщі в Китаї Якуба Кумоха та посла в Румунії Павела Солоха. Обидва дипломати були призначені попереднім президентом Анджеєм Дудою та пояснили свої рішення ситуацією навколо Конституційного трибуналу.

Сікорський заявив, що відставки дипломатів не були їхньою самостійною ініціативою, а працівники канцелярії президента нібито схиляли їх до такого кроку. За його словами, подібний тиск також чинять на кандидатів на дипломатичні посади напередодні Конвенту закордонної служби, де мають обрати нових кандидатів на посади послів.

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