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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував заяву американського мільярдера Ілона Маска про нібито організований США державний переворот в Україні у 2014 році. Польський дипломат закликав його не поширювати російську пропаганду та заявив, що особисто був у Києві під час Революції гідності.

Польський міністр наголосив, що події 2014 року в Україні не були державним переворотом. Він також нагадав про роль США під час масових протестів на Майдані та насильства з боку тодішньої проросійської влади Віктора Януковича.

«Я був там, і у 2014 році в Києві не було жодного перевороту. А внесок США у припинення масових вбивств українців на Майдані, які вчиняв проросійський президент Янукович, полягав у тому, що Вікторія Нуланд роздавала на вулицях печиво та говорила: "До біса ЄС"», – написав Сікорський.

Таким чином, очільник польського МЗС публічно відреагував на твердження Ілона Маска про нібито причетність Вашингтона до зміни влади в Україні у 2014 році та закликав американського мільярдера припинити поширювати російські пропагандистські наративи.

Про це Сікорський написав у соціальній мережі X.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Сполучені Штати нібито організували усунення від влади президента України Віктора Януковича у 2014 році. Водночас він визнав, що Росія є агресором у війні проти України, але стверджував, що це не скасовує відповідальності США за події під час Революції гідності.

Окрім того, Маск пояснив, чому обмежує використання Starlink Україною, та розкритикував Зеленського.

Медведєв закликав Маска покаятися за допомогу Україні через Starlink.

Соловйов закликав Ілона Маска тікати до Ростова після старту розслідування щодо Starlink.

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